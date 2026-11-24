В Екатеринбурге у гимназии "Арт-Этюд" построили амфитеатр

В Екатеринбурге рядом с гимназией "Арт-Этюд" построили амфитеатр для концертов под открытым небом. Ход строительства гимназии накануне оценил временно исполняющий полномочия главы города Рустам Галямов.

Строители холдинга "Атом" работают по графику: во всех семи блоках здания запущено отопление. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, уже выполнены инженерные сети и черновые работы. Сейчас полным ходом идут внутренняя и внешняя отделка, разводка электросетей и монтаж оборудования.

"На 70-80% выполнено благоустройство территории: уже можно оценить пришкольный стадион и амфитеатр, где будут проходить мероприятия под открытым небом для жителей района", - рассказал директор ЗАО "Отделстрой" (входит в структуру холдинга "Атом") Евгений Беляев.

Строители "Атома" находятся в постоянном диалоге с руководством гимназии, чтобы сделать здание максимально удобным для педагогов и учеников. В школе разведены потоки младших и старших школьников, в отдельные блоки вынесены помещения дополнительного образования: так шумные репетиции музыкантов и танцоров не будут мешать основному образовательному процессу. А чтобы ребятам было легче ориентироваться в большом здании (его площадь – 32 тысячи квадратных метров), каждый этаж имеет свой "фирменный" цвет.

Большая совместная работа была проделана при проектировании концертного зала: галерея сцены, обслуживающие мостики, подвесные системы были согласованы в количестве, объеме и местоположении с руководством школы. Зал рассчитан на 600 посадочных мест, по вместимости и оснащению соответствует профессиональным концертным площадкам города. В школе также предусмотрено четыре спортивных зала и танцевальный зал, столовая на 560 мест, библиотечно-информационный центр.

Помимо 44 учебных классов предусмотрены кабинеты для занятий кружков и секций дополнительного образования. Для ребят здесь будут созданы уникальные творческие условия: они смогут без отрыва от учебного процесса осваивать игру на музыкальных инструментах, танцевать, играть в школьном театре и даже постигать цирковое искусство.

Ранее Рустам Галямов сообщил, что школа будет носить имя композитора, заслуженного деятеля искусств России Александра Пантыкина. "Дедушка уральского рока" поддержал эту идею и выразил готовность заниматься с воспитанниками гимназии.