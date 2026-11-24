Золото на полмиллиарда пропало при перевозке на Колыме

Золотодобывающая компания с Колымы судится с местным подразделением Спецсвязи. Все из-за того, что во время перевозки пропала часть груза с драгоценными и редкоземельными металлами. О деле рассказали в MAX-канале Арбитражного суда Магаданской области.

В сентябре 2026 года сотрудники Спецсвязи взяли груз, чтобы доставить его в другие регионы. Позже они сами сообщили отправителю, что часть ценностей потерялась.

Компания посчитала убытки - они превысили 591 миллион рублей - и потребовала от перевозчика вернуть деньги. Но тот отказался.

Теперь золотодобытчики добиваются справедливости в суде. Они хотят не только получить компенсацию за потерянное золото, но и вернуть провозную плату - больше 215 тысяч рублей. Еще компания требует 8,846 миллиона рублей в качестве процентов за то, что перевозчик не отдал деньги вовремя.

Предварительное заседание назначили на 16 декабря.