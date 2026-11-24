Европейские чиновники: Никаких переговоров без участия Европы, никаких односторонних решений по вступлению Украины в НАТО

Страны Старого света не готовы к пересмотру архитектуры безопасности в регионе, и не хотят обсуждать эти вопросы с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на 12 бывших и действующих европейских госслужащих, экспертов и дипломатов стран НАТО. Они обозначили чёткие красные линии: никаких переговоров без участия Европы, никаких односторонних решений относительно вступления Украины в НАТО и никаких новых соглашений до окончания конфликта, пишет ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров согласился с тем, что Старый свет придётся подключить к разговору о безопасности на континенте. При этом министр обратил внимание на позицию нынешних европейских руководителей, пытающихся "качать права". Это означает, что сохраняется линия всех европейских лидеров на то, чтобы выстраивать архитектуру безопасности против Российской Федерации, а не с ней.