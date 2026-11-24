НАТО развернет в Польше "глаза в небе"

В Польше развернут авиационный комплекс радиообнаружения и наведения AWACS сил НАТО, сообщила представитель альянса Эллисон Харт. Решение принято на фоне недавнего нарушения воздушного пространства страны.

20 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о падении двух ракет и БПЛА, которые он и премьер Дональд Туск назвали российскими, как всегда не приведя никаких доказательств. При этом пострадавших и никаких разрушений не было.

Генсек НАТО Марк Рютте, прибыв в Польшу, заявил о готовности альянса защищать "каждый сантиметр" территории Польши, а Косиняк-Камыш анонсировал усиление защиты восточной границы при поддержке союзников по НАТО. В России на эти обвинения ответили, что не направляют ракеты и беспилотники в сторону стран НАТО.

AWACS, или "глаза в небе", — это самолеты с радиолокационными станциями кругового обзора, которые создают картину воздушной обстановки и дополняют наземные средства ПВО.

