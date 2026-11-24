Верховный суд России регламентировал изъятие цифровых активов

Верховный суд России уточнил правила конфискации цифровых активов злоумышленников.

Современные преступные схемы активно используют цифровые инструменты, которые не были распространены ещё несколько лет назад. Поэтому к предмету легализации отнесены не только цифровой рубль, цифровая валюта, но и иные цифровые активы.

В постановлении Пленума ВС "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве" акцентировано внимание судов на том, что цифровая валюта может быть конфискована в том числе как иное имущество по статье "Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации", сообщает пресс-служба Верховного суда России.