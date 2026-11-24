Минпросвещения думает над "интегральной оценкой" по музыке и рисованию

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил ввести интегральную оценку по музыке и изобразительному искусству. Эта мера будет направлена на повышение статуса этих предметов и позволит учитывать творческие достижения школьников при поступлении в вузы.

По его мнению, такие оценки помогут зафиксировать личностное развитие ребенка и изменят отношение к этим предметам со стороны школы и родителей. Для оценки навыков и знаний предлагается использовать собеседования, учебные проекты или портфолио.

Учитель информатики Михаил Богданов считает, что это имитация деятельности. Ранее формальностью стали оценки за поведение, которые ни на что не влияют.

"Закончится все очередным "единым подходом", который с помпой представят и забудут проверить результаты введения новшества", — полагает педагог.

В начале ноября Кравцов сообщил, что разработан комплекс мер по совершенствованию преподавания этих предметов, поскольку они имеют высокую значимость в формировании мировоззрения, духовно-нравственных ценностей и патриотизма школьников. А задача системы образования — выстроить единую систему воспитания, синхронизировав содержание музыки и рисования с окружающим миром, историей и литературой. Ранее президент РФ дал поручение по совершенствованию преподавания в школе искусства.