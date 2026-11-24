В Екатеринбурге смягчили приговор похитителю девочки из автомобиля

В Екатеринбурге смягчили приговор мужчине, который похитил девочку из автомобиля. Решение об этом принял Свердловский областной суд.

Напомним, все случилось вечером 14 февраля 2025 года на парковке по улице Куйбышева в уральской столице. Мужчина подошел к чужому авто, в салоне которого сидела девочка. Он открыл пассажирскую дверь, схватил ребенка за руку и повел к автобусной остановке, а затем привел похищенную в подъезд дома по улице Малышева.

Однако его супруга не пустила девочку, поэтому похититель (в тот момент находившийся в пьяном состоянии) бросил ребенка в подъезде, а сам ушел домой. Утром 15 февраля девочка зашла в аптеку, и фармацевт сообщила о ее местонахождении в полицию.

Уралец был задержан и помещен под арест. Экспертизы показали, что он абсолютно вменяем и осознавал характер своих действий. Своей вины мужчина так и не признал.

В мае нынешнего года Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил похитителю 6 лет в ИК строгого режима. Также в пользу потерпевшей было взыскано 160 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, приговор был обжалован. Изучив его, облсуд нашел смягчающее обстоятельство: добровольное и полное возмещение морального вреда. За это срок в колонии был снижен на 6 месяцев.

Таким образом, похититель проведет за решеткой 5,5 лет. В остальной части приговор оставлен без изменений.