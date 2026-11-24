Троян RatHat с ИИ атакует Android‑смартфоны

ИБ‑компания F6 обнаружила троян RatHat на телефонах в России и Белоруссии. Впервые его заметили в сентябре 2026 года. Вирус работает с ИИ‑моделью Google Gemini 2.5 Flash‑Lite: подстраивается под настройки устройства и ищет нужные элементы на экране, пишет ТАСС.

Распространяют троян через фишинговые сайты, маскируя под "новую социальную сеть". За пару секунд он получает доступ к экрану, камере и микрофону, а еще умеет подменять данные - например, при вводе реквизитов карты. Может менять название и иконку или вовсе не показываться в списке приложений.

Сейчас в России и Белоруссии нашли около 10 зараженных устройств. В F6 считают угрозу для клиентов финансовых сервисов ожидаемой.

По данным отчета Positive Technologies, за последний год число кибератак на российские организации выросло на 40%: доля атак с вредоносным ПО, которое не уничтожает данные безвозвратно, поднялась с 7 % до 41 %, а доля троянов удалённого управления - с 36 % до 53 %.