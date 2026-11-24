В Липецке из-за снегопада упали 23 дерева, повреждены 22 автомобиля

В Липецке из-за снежного циклона зафиксировано падение 23 деревьев, повреждены 22 автомобиля. Об этом сообщил мэр города Михаил Щербаков в Telegram-канале.

По его словам, два дерева упали на проезжую часть, еще одно – на линию электропередачи. В Липецке введен режим повышенной готовности.

Щербаков добавил, что из-за непогоды произошла авария на сетях электроснабжения. Были остановлены повысительные насосные станции, обеспечивающие водоснабжение микрорайонов Дачный, Матырский, Новая Жизнь и Казинка. В результате ресурсоснабжающая организация ограничила подачу холодной воды. Также на отдельных улицах временно отсутствует электроснабжение. Энергетики работают над устранением повреждений.

По прогнозам синоптиков, снегопад сегодня должен обрушиться и на Москву. Ранее метеорологический центр "Фобос" предупреждал о циклоне Вилка, который надвигается на европейскую часть России. За ближайшие двое суток в столице выпадет снег, масса которого будет равна 400 Останкинским телебашням, заявил ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец.