Минфин заверяет, что переводы от родственников не попадут под контроль

Семейные и регулярные переводы на личные счета россиян не попадут под налоговый контроль в рамках законопроекта об автоматическом обмене данными между ЦБ и ФНС. Как сообщили в Минфине, проверки коснутся только операций с признаками систематического получения незадекларированных доходов.

Контроль не затронет переводы от близких родственников, а также платежи, не связанные с предпринимательской деятельностью. В зону риска попадут лица, вероятно ведущие бизнес без регистрации или уклоняющиеся от налогов.

Основным критерием передачи данных станет превышение порога в 2,4 млн рублей в год (что соответствует предельному доходу самозанятых и порогу НДФЛ 13%). Автоматический обмен данными начнется с 1 января 2027 года; данные за 2026 год учитываться не будут. Порядок и периодичность обмена определят в межведомственном соглашении.

Правовую основу инициативы составляют поправки к статье 85 Налогового кодекса РФ, предложенные Минфином. Они предусматривают обязанность ЦБ передавать в ФНС сведения о физических лицах, операции по счетам которых обладают признаками систематического получения доходов от других граждан.