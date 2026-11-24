Суд в Волгограде ликвидировал благотворительный фонд Исинбаевой

Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск о ликвидации благотворительного фонда олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.

Иск был подан управлением Министерства юстиции РФ по Волгоградской области, сообщает ТАСС. В ходе заседания представитель ведомства заявил, что некоммерческая организация осуществляет свою деятельность с грубыми нарушениями законодательства. По его словам, фондом не представлена отчетность за 2024, 2025 и 2026 годы. При этом на неоднократные предупреждения организация не реагирует и от проверочных действий фактически уклонилась.

В прошлом году сообщалось, что Исинбаевой дважды блокировали банковские счета за долг перед ФНС.

В 2023 году после серии публикаций в испанской прессе спортсменка, проживающая на острове Тенерифе, опубликовала заявление. В нем она сообщила, что не высказывалась в поддержку СВО, является "человеком мира", и хоть и выступала за ЦСКА, но ее военные звания (является майором ВС РФ) носят формальный характер. После этого глава Дагестана Сергей Меликов решил переименовать легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, который был назван в часть Исинбаевой.