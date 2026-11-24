Благотворители Фонда святой Екатерины помогают создать условия для длительного лечения пациентов с туберкулёзом

Благодаря поддержке Фонда святой Екатерины в стационарах Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (ОКМЦ) появятся 35 новых телевизоров. Благотворительная помощь позволит сделать пребывание пациентов в больнице комфортнее, а также расширить возможности медицинского просвещения. Для людей, которым предстоит длительное лечение туберкулёза, это особенно важно.

Оборудование распределят между стационарными подразделениями Екатеринбурга и городов Свердловской области. В частности, его установят в детских фтизиатрических отделениях, отделениях для взрослых пациентов, хирургических подразделениях, а также в стационарах Первоуральска, Полевского, Красноуфимска, Ирбита и Каменска-Уральского.

Туберкулёз — заболевание, лечение которого требует времени, терпения и строгого соблюдения рекомендаций врача. В зависимости от формы заболевания терапия может продолжаться многие месяцы. При этом длительное пребывание в стационаре нередко становится серьёзным испытанием: человек оказывается вдали от семьи, привычной работы и повседневных дел. Поэтому забота о психологическом комфорте пациентов — важная часть организации медицинской помощи.

Новые телевизоры помогут разнообразить больничные будни. Пациенты смогут смотреть любимые передачи, фильмы и новости, сохраняя связь с привычной жизнью. Кроме того, оборудование планируется использовать для трансляции просветительских видеороликов, лекций, подкастов и других материалов о туберкулёзе, его лечении и профилактике. Такая информация помогает лучше понимать заболевание, осознавать необходимость непрерывной терапии и сохранять приверженность лечению.

«Мы искренне благодарны Фонду святой Екатерины за внимание к нашим пациентам. Такая поддержка помогает людям легче переносить длительное лечение и сохранять настрой на выздоровление», — отметила главный врач ОКМЦ Анжелика Подымова.

Благотворители традиционно помогают детям, людям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями, пожилым людям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. При этом пациенты с туберкулёзом гораздо реже оказываются в центре общественного внимания. Во многом это связано с предубеждениями, которые до сих пор окружают заболевание. Между тем эти люди точно так же нуждаются в заботе, поддержке и человеческом участии, особенно когда лечение продолжается многие месяцы.

Фонд святой Екатерины, созданный при участии представителей крупного бизнеса Урала, на протяжении многих лет поддерживает социальные, благотворительные и общественно значимые инициативы. Помощь пациентам противотуберкулёзной службы стала ещё одним примером участия благотворителей в решении важных задач регионального здравоохранения.