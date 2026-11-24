Пойманного в Тюменской области медвежонка отправили в центр в Волгоградской области

Медвежонка, который гулял ночью в поселке Лесозаводский в Тюменской области, отправили в зооцентр "Дино" в Волгоградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на центр "Лукоморье", куда временно поместили медведя.

Ранее сообщалось, что бурого медвежонка, который гулял ночью в поселке Лесозаводский в Тюменской области, отловили. Местные сообщали, что животное выходило к людям в поисках еды.

"Медвежонок Лука отправляется в дальнюю дорогу. Его ждут в зооцентре животных "Дино" в Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Вместе с медвежонком в зооцентр отправится и волк Борзо, который жил с хозяином, но позже попал в центр животных в Тюмени.