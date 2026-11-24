Толстой: Семье надо помогать, а не навязывать дополнительные обязанности

Ужесточение требований к семейному образованию в части установления обязанности проходить промежуточные аттестации неприемлемо. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой, комментируя решение Совета Госдумы отклонить такие законопроекты.

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Он считает, что сама постановка вопроса уже является "грубым вмешательством в дела семьи", потому что только семья решает, какое образование и в какой форме получать детям. А профильное министерство обязано помогать семье, "а не устраивать ей полицейские рейды".

"Ладно, если бы качество школьного образования год от года росло. Но оно катастрофически падает. Чему, в таком случае, чиновники научат тех, кто выбрал семейное обучение? И не лучше ли им сконцентрироваться на чисто школьных проблемах? Отменить, например, ОГЭ и ЕГЭ?" - вопрошает депутат.

Авторы законопроектов ссылались на свою обеспокоенность качеством образования в семье и отсутствием контроля этого со стороны государства, которое должно строже контролировать семьи (сейчас ежегодные промежуточные аттестации законодательно необязательны). Родители же детей на семейном образовании считают, что это излишний контроль и недоверие к семье, ведь итоговая аттестация после 9 и 11 классов является обязательной для всех.