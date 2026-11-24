Толстой: Семье надо помогать, а не навязывать дополнительные обязанности
Ужесточение требований к семейному образованию в части установления обязанности проходить промежуточные аттестации неприемлемо. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой, комментируя решение Совета Госдумы отклонить такие законопроекты.
Он считает, что сама постановка вопроса уже является "грубым вмешательством в дела семьи", потому что только семья решает, какое образование и в какой форме получать детям. А профильное министерство обязано помогать семье, "а не устраивать ей полицейские рейды".
"Ладно, если бы качество школьного образования год от года росло. Но оно катастрофически падает. Чему, в таком случае, чиновники научат тех, кто выбрал семейное обучение? И не лучше ли им сконцентрироваться на чисто школьных проблемах? Отменить, например, ОГЭ и ЕГЭ?" - вопрошает депутат.
Авторы законопроектов ссылались на свою обеспокоенность качеством образования в семье и отсутствием контроля этого со стороны государства, которое должно строже контролировать семьи (сейчас ежегодные промежуточные аттестации законодательно необязательны). Родители же детей на семейном образовании считают, что это излишний контроль и недоверие к семье, ведь итоговая аттестация после 9 и 11 классов является обязательной для всех.