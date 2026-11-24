В Госдуме хотят ввести квоты на иностранное кино

Депутаты подготовили законопроект о квотировании зарубежного кино - об этом сообщает ТАСС. Если инициативу примут, правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Изменения хотят внести в закон "О государственной поддержке кинематографии". Суть в том, чтобы выделить в расписании кинотеатров периоды, когда приоритет отдают российским фильмам. В такие отрезки времени зарубежные картины либо не будут показывать вовсе, либо их доля в афише должна быть меньше, чем у отечественного кино.

По проекту, такие ограничения не должны длиться больше половины дней в квартале - это примерно 45 дней. Квоту планируют утверждать заранее, не позже чем за 90 дней до начала года, и обязательно учитывать мнение российских киноорганизаций. Еще в документе прописано: договоры на показ иностранных фильмов, которые заключили раньше, в периоды квоты работать не будут - их признают недействительными.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для видеоплатформ за контент, который намеренно дискредитирует традиционные российские ценности - по закону с 1 марта 2026 года сервисы обязаны удалять такие фильмы и сериалы в течение 24 часов после требования регулятора.