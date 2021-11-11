Прививки от коронавируса поставили уже более миллиона жителей Пермского края

11 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
(2021) | Фото: Медицинская фракция

Прививки от коронавируса поставили уже более миллиона жителей Пермского края

Прививки от коронавируса поставили уже более 1 млн жителей Пермского края. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Общее число вакцинированных составляет более 62% от плана. Всего в регионе планируется привить около 1,6 млн человек.

"По состоянию на утро 11 ноября в регионе вакцинацию первым компонентом или однокомпонентными вакцинами прошли 1 008 911 человек. Также прививки сделали 1 722 иностранных гражданина, находящихся на территории региона", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, по информации федеральных СМИ, в России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах на транспорте, в том числе для авиа- и железнодорожных перевозок, в кафе и магазинах.

Власти Пермского края пока введение таких ограничений не обсуждают, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: коронавирус, COVID-19, пациент, смерть, болезнь, инфекция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2021 13:06 Мск В Пермском крае установлен новый суточный рекорд по числу умерших от коронавируса
Ранее 01.11.2021 11:50 Мск Жители Пермского края потребовали отменить "дискриминацию в виде QR-кода"
Ранее 29.10.2021 10:42 Мск Пермские рестораторы подсчитали падение выручки из-за введения QR-кодов
Ранее 27.10.2021 14:37 Мск В мобильных пунктах вакцинации Прикамья закончилась вакцина "Спутник Лайт"
Ранее 26.10.2021 12:06 Мск В минздраве Прикамья признали наличие дефицита вакцины "Спутник Лайт"
Ранее 25.10.2021 16:27 Мск Роспотребнадзор дополнил постановление об обязательной вакцинации в Прикамье
Ранее 25.10.2021 10:23 Мск Жители Перми жалуются на нехватку вакцины "Спутник Лайт"
Ранее 22.10.2021 10:48 Мск В Пермском крае на неделю раньше объявят нерабочие дни и введут самоизоляцию
Ранее 20.10.2021 10:48 Мск В Прикамье вводят QR-коды для посещения общественных мест
Ранее 19.10.2021 09:16 Мск В Прикамье из-за введения QR-кодов резко упадет посещаемость заведений
Ранее 15.10.2021 19:39 Мск В ряде территорий Пермского края могут ввести локдаун
Ранее 11.10.2021 11:19 Мск Роспотребнадзор Прикамья требует от работодателей отстранять непривитых работников
Ранее 29.09.2021 19:34 Мск В Перми от коронавируса скончались два вакцинированных пациента
Ранее 28.09.2021 15:11 Мск На массовые мероприятия в Прикамье не будут пускать без QR-кодов или ПЦР-тестов
Ранее 27.09.2021 09:59 Мск Врачи и деятели культуры Прикамья попросили губернатора ввести обязательные QR-коды для входа в театры
Ранее 27.09.2021 08:09 Мск В Прикамье второй год подряд из-за коронавируса отменяют фестиваль "РемПуть"
Ранее 23.09.2021 15:30 Мск В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации могут ввести "пропуска" – QR-коды
Ранее 31.08.2021 08:58 Мск В Пермском крае из-за коронавируса могут ввести новые жесткие ограничения в работе ТРЦ
Ранее 26.08.2021 16:24 Мск В Прикамье медицина на пределе возможностей: резервов для "ковидных" коек почти нет
Ранее 13.08.2021 12:45 Мск В Прикамье из-за коронавируса закрывают гипермаркеты
Ранее 09.08.2021 13:52 Мск В Прикамье новый антирекорд по числу умерших от коронавируса
Ранее 30.07.2021 19:24 Мск В Прикамье рассматривают введение QR-кодов на посещение кафе
Ранее 29.07.2021 11:20 Мск В Прикамье перерыва между третьей и четвертой волной коронавируса не будет
Ранее 28.07.2021 12:40 Мск В Прикамье приостановили плановую медпомощь
Ранее 28.07.2021 09:11 Мск В Прикамье возобновили выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19
Ранее 23.07.2021 19:32 Мск В Пермском крае срок "ковидных" ограничений продлен до конца лета
Ранее 22.07.2021 12:50 Мск В Прикамье новый суточный рекорд по числу умерших от коронавируса
Ранее 13.07.2021 15:17 Мск В Прикамье вводят обязательную вакцинацию от коронавируса
Ранее 23.06.2021 09:01 Мск Глава минздрава Прикамья предостерегла жителей от участия в массовых мероприятиях
Ранее 17.06.2021 08:12 Мск Заседание заксобрания Прикамья проходит дистанционно из-за роста числа заболевших COVID-19
Ранее 10.06.2021 08:30 Мск Депутатам заксобрания Прикамья и городских дум разрешили лично присутствовать на заседаниях
Ранее 21.05.2021 15:38 Мск В Прикамье запрет на массовые мероприятия из-за COVID-19 продлен до 1 июля
Ранее 12.05.2021 14:06 Мск В Прикамье в майские праздники снизилось число желающих поставить прививку от COVID-19
Ранее 10.03.2021 19:20 Мск В Пермском крае отменяют режим самоизоляции
Ранее 20.02.2021 13:40 Мск В Пермском крае "ковидные ограничения" продлили еще на две недели
Ранее 27.01.2021 09:25 Мск Прикамье в числе лучших регионов страны по организации вакцинации против коронавируса
Ранее 25.01.2021 15:28 Мск Минздрав Прикамья: запись на прививку от COVID-19 временно не проводится
Ранее 25.01.2021 10:18 Мск В Пермском крае закончилась вакцина от коронавируса
Ранее 25.01.2021 09:07 Мск Замглавы Перми вернулась с больничного после COVID-19
Ранее 21.01.2021 08:45 Мск К осени от коронавируса планируют привить половину жителей Пермского края
Ранее 19.01.2021 14:17 Мск В Пермском крае проводят масштабную вакцинацию от COVID-19: есть очереди на прививку
Ранее 19.01.2021 12:59 Мск Профсоюз отстоял возврат НДФЛ прикамским медикам, работающим с COVID-19. Речь идет о десятках миллионов
Ранее 12.01.2021 15:16 Мск Замглавы Перми по социальным вопросам могла заболеть коронавирусом
Ранее 11.01.2021 15:18 Мск Дождались: В Пермском крае стартовала массовая вакцинация от коронавируса
Ранее 29.12.2020 09:51 Мск Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Прикамье
Ранее 23.12.2020 14:23 Мск В Пермском крае прививки от коронавируса сделали тысяче медработников
Ранее 22.12.2020 12:22 Мск Пермский край сместился на 14 место по распространению коронавируса
Ранее 18.12.2020 20:50 Мск Власти Перми отказались от фейерверков в новогоднюю ночь
Ранее 18.12.2020 15:17 Мск В Пермском крае начал работу первый отдельный амбулаторный центр для больных COVID-19
Ранее 14.12.2020 13:29 Мск В Прикамье продолжают умирать люди с COVID-19: 32 за сутки
Ранее 07.12.2020 16:29 Мск Министр здравоохранения Прикамья после прививки от коронавируса чувствует себя нормально
Ранее 07.12.2020 12:30 Мск В Перми, предположительно, от коронавируса умерла ректор медуниверситета
Ранее 06.12.2020 12:27 Мск В Пермском крае за сутки умерли 17 больных коронавирусом
Ранее 04.12.2020 14:32 Мск Прикамье получило еще 185,4 миллиона бюджетных средств на борьбу с коронавирусом
Ранее 04.12.2020 12:42 Мск В Пермском крае за сутки скончались 29 человек с COVID-19
Ранее 03.12.2020 11:58 Мск В Прикамье за сутки скончался 41 пациент с COVID-19
Ранее 03.12.2020 10:50 Мск Федерация направила больше миллиарда студентам Прикамья, работающими с "ковидными" больными
Ранее 22.11.2020 21:00 Мск В Кизеле в доме-интернате для детей с инвалидностью произошла вспышка коронавируса
Ранее 20.11.2020 14:07 Мск На выплаты медикам, работающим с коронавирусом, Пермский край получил почти 900 миллионов
Ранее 20.11.2020 12:04 Мск От коронавируса в Прикамье за сутки умерли сразу 10 человек
Ранее 17.11.2020 13:59 Мск В пермском аэропорту начали делать тесты на COVID-19
Ранее 16.11.2020 08:27 Мск Около 70% сотрудников пермских технопарков работают на "удаленке"
Ранее 01.11.2020 10:00 Мск Прикамье получит 200 миллионов на борьбу с коронавирусом
Ранее 27.10.2020 12:36 Мск В Прикамье вновь возник дефицит донорской крови из-за коронавируса
Ранее 16.10.2020 19:59 Мск Девять педагогов пермской школы №2 подхватили COVID-19
Ранее 16.10.2020 16:07 Мск За последнюю неделю в Прикамье было развернуто около 250 covid-коек
Ранее 14.10.2020 14:49 Мск Пермский государственный национальный исследовательский университет частично переходит на дистанционку
Ранее 14.10.2020 12:21 Мск Еще один депутат заксобрания Прикамья заболел коронавирусом
Ранее 13.10.2020 12:59 Мск Глава Свердловского района Перми заболел коронавирусом
Ранее 07.10.2020 04:03 Мск В Прикамье выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Ранее 06.10.2020 04:22 Мск Полицейские начали выдавать жителям Пермского края защитные маски
Ранее 03.10.2020 09:45 Мск В Пермском крае "коронавирусные" ограничения продлены до 18 октября
Ранее 02.10.2020 15:30 Мск Депутат Госдумы от Пермского края вылечился от коронавируса
Ранее 30.09.2020 16:15 Мск Бывший зампред правительства Прикамья Антон Удальев подхватил коронавирус
Ранее 30.09.2020 14:00 Мск Губернатора Пермского края, подхватившего коронавирус, выписали из больницы
Ранее 28.09.2020 09:11 Мск Пермский депутат, заразившийся коронавирусом, вылечился от опасного недуга
Ранее 25.09.2020 19:46 Мск Дмитрий Махонин идет на поправку: наблюдается положительная динамика
Ранее 23.09.2020 08:36 Мск Зампредседателя гордумы Перми подтвердил наличие положительного теста на COVID-19
Ранее 22.09.2020 15:54 Мск Министр территориальной безопасности Прикамья подхватил коронавирус
Ранее 22.09.2020 13:10 Мск Депутат заксобрания Прикамья заболела коронавирусом
Ранее 18.09.2020 21:23 Мск Лидер фракции ЛДПР и директор театра пополнили список заболевших COVID-19 медийных персон Прикамья
Ранее 18.09.2020 19:14 Мск Еще один прикамский политик заболел коронавирусом
Ранее 18.09.2020 15:48 Мск Замглавы администрации губернатора Пермского края заболел коронавирусом
Ранее 18.09.2020 13:10 Мск Экс-мэр Перми, депутат Госдумы от Прикамья Игорь Сапко подхватил коронавирус
Ранее 18.09.2020 10:00 Мск В Прикамье ещё один депутат подхватил COVID-19
Ранее 18.09.2020 09:10 Мск Депутат пермской гордумы Илья Лисняк заболел коронавирусом
Ранее 17.09.2020 11:11 Мск В Пермском крае растет число классов, ушедших на "дистанционку"
Ранее 17.09.2020 10:37 Мск В Прикамье медицинский университет частично переходит на "дистанционку"
Ранее 16.09.2020 11:41 Мск В Пермском крае коронавирус был выявлен в 29 школах и детских садиках
Ранее 10.09.2020 16:04 Мск В Прикамье ученики шести школ подхватили коронавирус
Ранее 07.09.2020 11:08 Мск Возможно, коронавирус. В Прикамье министр ЖКХ ушёл на больничный
Ранее 20.08.2020 10:00 Мск В Прикамье открыты фуд-корты, кинотеатры и бани
Ранее 12.08.2020 19:09 Мск В Прикамье разрешили работу бассейнов и общепита
Ранее 12.08.2020 11:12 Мск В Перми терапевтическое отделение больницы имени Тверье закрыто на "коронавирусный" карантин
Ранее 05.08.2020 15:21 Мск В Прикамье разрешили съемки фильмов
Ранее 05.08.2020 14:54 Мск Пермский оперштаб возобновил работу краевых косметологов и риэлторов
Ранее 04.08.2020 11:48 Мск В Губахе приставы закрыли детский сад, воспитанники которого болели коронавирусом
Ранее 29.07.2020 10:56 Мск За сутки в Прикамье не умер ни один носитель коронавируса
Ранее 28.07.2020 10:41 Мск Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье перевалил за единицу
Ранее 27.07.2020 10:43 Мск Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье вырос до 0,98
Ранее 24.07.2020 10:53 Мск В Пермском крае умерли шесть носителей коронавируса
Ранее 23.07.2020 11:09 Мск В Прикамье за сутки умерли четыре больных коронавирусом
Ранее 22.07.2020 10:42 Мск В Прикамье коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы
Ранее 21.07.2020 10:51 Мск В Прикамье за сутки умерли пять носителей коронавируса
Ранее 20.07.2020 11:10 Мск В Прикамье количество больных коронавирусом перевалило за 5 тысяч
Ранее 17.07.2020 10:38 Мск В Пермском крае умерли ещё пять больных коронавирусом
Ранее 16.07.2020 10:45 Мск В Прикамье за сутки умерли четыре носителя COVID-19
Ранее 15.07.2020 10:54 Мск В Прикамье растёт количество умерших за сутки больных коронавирусом
Ранее 14.07.2020 10:43 Мск В Прикамье второй день подряд фиксируют по четыре смерти носителей коронавируса
Ранее 13.07.2020 11:00 Мск В Пермском крае умерли четыре носителя коронавируса
Ранее 11.07.2020 11:01 Мск В Прикамье за сутки коронавирус подтвердился у 60 пацеинтов
Ранее 10.07.2020 11:27 Мск В Прикамье - шесть новых смертей носителей коронавируса
Ранее 09.07.2020 11:06 Мск В Прикамье за сутки умерли четыре носителя коронавируса
Ранее 08.07.2020 10:50 Мск В Прикамье коэффициент распространения коронавируса перевалил за единицу, а количество заболевших - за 4,1 тысячи
Ранее 08.07.2020 08:54 Мск Роспотребнадзор: У 5,4% пермских жителей выработался иммунитет к коронавирусу
Ранее 08.07.2020 08:46 Мск В Прикамье продлен режим самоизоляции
Ранее 08.07.2020 04:07 Мск В Прикамье проведено почти 23 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
Ранее 07.07.2020 15:59 Мск У владельца "скорых" в Перми подозревают коронавирус
Ранее 07.07.2020 10:37 Мск В Прикамье коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,96
Ранее 06.07.2020 19:00 Мск В Перми умер врач, ранее подхвативший коронавирус
Ранее 06.07.2020 10:41 Мск За сутки в Прикамье умерли четыре носителя коронавируса
Ранее 03.07.2020 10:48 Мск В Пермском крае за сутки умерли четыре носителя коронавируса
Ранее 02.07.2020 12:27 Мск Пермскому краю разрешили выйти на второй этап снятия "ковидных" ограничений
Ранее 02.07.2020 11:59 Мск Лекарство от коронавируса поступило в восемь больниц Прикамья
Ранее 02.07.2020 09:49 Мск В пермской краевой клинической больнице закрыто на обсервацию отделение реанимации
Ранее 01.07.2020 10:40 Мск В Прикамье за сутки от коронавируса умерли два пациента
Ранее 30.06.2020 14:51 Мск В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 14 июля
Ранее 30.06.2020 10:40 Мск Пермский край третий день демонстрирует показатели, достаточные для второго этапа снятия "коронавирусных" ограничений
Ранее 29.06.2020 10:45 Мск Пермский край готов перейти на второй этап снятия "коронавирусных" ограничений
Ранее 27.06.2020 14:09 Мск В Пермском крае коэффициент распространения инфекции опустился ниже единицы
Ранее 26.06.2020 10:52 Мск В Прикамье треть новых носителей коронавируса младше 45 лет
Ранее 25.06.2020 10:36 Мск В Прикамье половина новых больных коронавирусом лечится дома
Ранее 24.06.2020 12:45 Мск В Прикамье за сутки 23 медика заболели COVID-19
Ранее 24.06.2020 10:50 Мск В Пермском крае за сутки от коронавируса умерли три пациента
Ранее 22.06.2020 17:55 Мск В Губахе у шести сотрудников и 14 пациентов районной больницы подтвердился коронавирус
Ранее 22.06.2020 12:25 Мск В Перми у двух игроков ФК "Звезда" нашли коронавирус
Ранее 22.06.2020 10:37 Мск В Пермском крае коэффициент распространения коронавируса вновь стал выше единицы
Ранее 22.06.2020 08:52 Мск В Прикамье 55 медработников получат медали и ордена за борьбу с COVID-19
Ранее 20.06.2020 11:27 Мск В Прикамье Богоявленский монастырь закрыт на карантин из-за коронавируса
Ранее 20.06.2020 11:18 Мск В Пермском крае у двоих пациентов посмертно нашли коронавирус
Ранее 19.06.2020 21:05 Мск В Прикамье продлили самоизоляцию до конца июня
Ранее 19.06.2020 10:39 Мск В Прикамье количество носителей коронавируса превысило 3 тысячи
Ранее 19.06.2020 04:07 Мск В Перми закрыли на карантин хирургическое отделение больницы №2
Ранее 18.06.2020 10:39 Мск В Пермском крае умерли ещё пять носителей коронавируса
Ранее 18.06.2020 09:05 Мск В Перми в больнице "РЖД" – вторая вспышка коронавируса
Ранее 17.06.2020 10:48 Мск В Пермском крае умерли восемь носителей коронавируса
Ранее 16.06.2020 10:43 Мск В Пермском крае коэффициент распространения коронавируса перешагнул единицу
Ранее 15.06.2020 15:50 Мск В Прикамье продлен режим самоизоляции до 23 июня
Ранее 15.06.2020 10:50 Мск В Прикамье от коронавируса умерли ещё два инфицированных
Ранее 13.06.2020 15:10 Мск В Прикамье в геронтопсихиатрическом центра – вспышка коронавируса
Ранее 13.06.2020 11:33 Мск В Пермском крае - 37-ая смерть от COVID-19
Ранее 11.06.2020 10:45 Мск В Пермском крае вновь вырос коэффициент распространения коронавируса
Ранее 10.06.2020 11:49 Мск Пермский край тратит миллиарды на восстановление экономики в условиях пандемии
Ранее 10.06.2020 10:50 Мск В Пермском крае у 19 из 93 новых больных коронавирусом не могут найти причину заражения
Ранее 09.06.2020 10:44 Мск В Пермском крае вырос коэффициент распространения коронавируса
Ранее 09.06.2020 04:13 Мск В психиатрической больнице Прикамья выявлено семь случаев заболевания коронавирусом
Ранее 08.06.2020 10:50 Мск В Пермском крае из 67 новых случаев коронавируса один найден посмертно
Ранее 08.06.2020 04:03 Мск Еще 68 человек заболели коронавирусом в Пермском крае
Ранее 06.06.2020 09:35 Мск В Пермском крае разрешили работать крупным ТЦ, но с условиями
Ранее 05.06.2020 14:00 Мск В Прикамье, несмотря на снижение "ковидного" коэффициента, продлены ограничения
Ранее 05.06.2020 10:45 Мск Пермский край вплотную приблизился ко второму этапу снятия "ковидных" ограничений
Ранее 05.06.2020 10:30 Мск "ЛУКОЙЛ" выделит Пермскому краю 100 миллионов на борьбу с коронавирусом
Ранее 05.06.2020 07:30 Мск В Перми умерли два медика - носителя коронавируса
Ранее 04.06.2020 10:42 Мск В Пермском крае снижается коэффициент распространения коронавируса
Ранее 03.06.2020 10:43 Мск В Прикамье коэффициент распространения коронавируса в полтора раза выше, чем должен быть для второго этапа снятия ограничений
Ранее 02.06.2020 10:45 Мск В Пермском крае - 57 новых больных COVID-19
Ранее 01.06.2020 10:50 Мск В Пермском крае – 69 новых носителей COVID-19
Ранее 01.06.2020 08:19 Мск Прикамье приближается к отметке в 1000 оправившихся от коронавирусной инфекции
Ранее 31.05.2020 09:27 Мск В Прикамье – новая смерть пациента с коронавирусом
Ранее 29.05.2020 10:45 Мск В Пермском крае – 47 новых носителей COVID-19
Ранее 29.05.2020 08:10 Мск Число оправившихся от коронавируса пермяков близится к 900
Ранее 28.05.2020 16:05 Мск У сотрудника кардиологического отделения Чусовской больницы обнаружен коронавирус
Ранее 28.05.2020 10:50 Мск В Пермском крае – 44 новых носителя COVID-19
Ранее 28.05.2020 08:53 Мск В Прикамье от коронавируса излечилось более 800 человек
Ранее 28.05.2020 08:20 Мск У троих строителей Пермского зоопарка обнаружен коронавирус
Ранее 27.05.2020 11:58 Мск В Перми прокуратура нашла нарушения в больнице "РЖД", где произошла вспышка коронавируса
Ранее 27.05.2020 10:56 Мск В Екатеринбург из Душанбе прибыл 31 житель Прикамья
Ранее 27.05.2020 10:50 Мск В Пермском крае – 44 новых носителя COVID-19, за сутки количество умерших выросло до 49
Ранее 26.05.2020 10:48 Мск В Пермском крае – 41 новый носитель COVID-19
Ранее 26.05.2020 09:11 Мск В Прикамье количество умерших носителей COVID-19 выросло до 47
Ранее 26.05.2020 08:26 Мск Еще 48 пермяков излечились от COVID-19
Ранее 25.05.2020 10:59 Мск В Прикамье число скончавшихся пациентов с коронавирусом выросло до 46
Ранее 25.05.2020 04:05 Мск В Пермском крае десятки медработников вылечились от коронавируса
Ранее 22.05.2020 12:46 Мск В Перми с 23 мая запретят доступ на набережную Камы
Ранее 22.05.2020 11:10 Мск В Пермском крае у двух пациентов посмертно нашли COVID-19
Ранее 22.05.2020 10:14 Мск В Перми от инфаркта умерла 88-летняя носитель коронавируса
Ранее 22.05.2020 08:33 Мск В Прикамье число жителей региона, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 634 человек
Ранее 21.05.2020 10:55 Мск В Пермском крае – 48 новых больных коронавирусом
Ранее 21.05.2020 07:59 Мск В Прикамье от коронавируса оправились еще 33 пациента
Ранее 20.05.2020 10:55 Мск В Пермском крае – 53 новых больных коронавирусом
Ранее 20.05.2020 10:22 Мск В Пермском крае продлён режим самоизоляции
Ранее 20.05.2020 09:20 Мск В Пермском крае количество жертв коронавируса увеличилось до 33
Ранее 20.05.2020 08:23 Мск В Прикамье от коронавируса за неделю вылечились 13 пенсионеров
Ранее 19.05.2020 11:09 Мск В Пермском крае – 52 новых больных коронавирусом
Ранее 19.05.2020 08:45 Мск Пермяки получили возможность узнать: болели ли они коронавирусом
Ранее 18.05.2020 10:55 Мск В Пермском крае – 49 новых больных коронавирусом
Ранее 18.05.2020 08:12 Мск Еще пять жителей Прикамья оправились от коронавируса
Ранее 17.05.2020 11:34 Мск В Пермском крае умерли два человека с коронавирусом
Ранее 15.05.2020 15:45 Мск В Пермском крае могут вновь запретить прогулки и занятия спортом, если ситуация с коронавирусом ухудшится
Ранее 15.05.2020 10:45 Мск В Пермском крае – 50 новых больных коронавирусом
Ранее 15.05.2020 08:16 Мск В Прикамье от коронавируса оправилось еще 14 пациентов
Ранее 14.05.2020 10:41 Мск В Пермском крае – 42 новых больных коронавирусом
Ранее 14.05.2020 09:30 Мск В Прикамье за сутки восемь медиков заболели коронавирусом
Ранее 14.05.2020 08:39 Мск Более 50% заболевших пермяков излечилось от коронавируса
Ранее 13.05.2020 16:08 Мск В Прикамье карантин из-за коронавируса введен в еще двух медучреждениях
Ранее 13.05.2020 12:07 Мск В Прикамье среди 48 новых заболевших коронавирусом есть вернувшиеся из Якутии вахтовики
Ранее 13.05.2020 10:39 Мск В Пермском крае – 48 новых больных коронавирусом
Ранее 13.05.2020 09:18 Мск Пермские медики, работающие с коронавирусом, получат от государства более 333 миллионов
Ранее 13.05.2020 08:53 Мск В Перми несколько отделений больницы имени Тверье закрыты на "коронавирусный" карантин
Ранее 13.05.2020 08:15 Мск В Прикамье от коронавируса оправилось еще 32 человека
Ранее 12.05.2020 10:40 Мск В Пермском крае – 28 новых больных коронавирусом
Ранее 12.05.2020 09:10 Мск В Перми медики рассказали, что стало причиной смерти пациентки, у которой посмертно нашли коронавирус
Ранее 12.05.2020 08:37 Мск В Прикамье от коронавируса оправилось еще 29 человек
Ранее 11.05.2020 11:26 Мск В Пермском крае у одного из скончавшихся пациентов посмертно нашли COVID-19
Ранее 08.05.2020 16:15 Мск В Прикамье смягчили режим самоизоляции
Ранее 08.05.2020 11:24 Мск В Прикамье скончался 20-ый пациент с коронавирусом
Ранее 08.05.2020 10:34 Мск В Пермском крае – 20 новых больных коронавирусом
Ранее 08.05.2020 09:00 Мск В Перми умер 19-ый пациент с подтверждённым коронавирусом
Ранее 08.05.2020 07:55 Мск В Перми у 33 пациентов и 15 сотрудников ГКБ №7 подтвердился коронавирус
Ранее 07.05.2020 14:10 Мск Китай подарит Прикамью 20 тысяч медицинских масок
Ранее 07.05.2020 10:53 Мск В Пермском крае – 26 новых больных коронавирусом
Ранее 07.05.2020 09:45 Мск В Перми умер 18-ый пациент с подтверждённым коронавирусом
Ранее 06.05.2020 10:36 Мск В Пермском крае – 25 новых больных коронавирусом
Ранее 06.05.2020 09:27 Мск В Прикамье - 17-ая смерть пациента, у которого ранее подтвердился коронавирус
Ранее 06.05.2020 08:39 Мск В Прикамье от коронавируса выздоровели еще 12 человек
Ранее 01.05.2020 11:48 Мск В Пермском крае три человека умерли от коронавируса
Ранее 30.04.2020 10:46 Мск Общее количество больных коронавирусом жителей Прикамья выросло до 500
Ранее 30.04.2020 09:13 Мск В Перми скончалась еще одна женщина с COVID-19
Ранее 29.04.2020 11:20 Мск Половина новых заболевших коронавирусом в Прикамье моложе 45 лет
Ранее 29.04.2020 11:00 Мск В Прикамье – 10 новых случаев коронавируса
Ранее 29.04.2020 09:56 Мск В Перми скончалась женщина с диагнозом COVID-19
Ранее 28.04.2020 11:00 Мск В Прикамье – 17 новых пациентов с COVID-19
Ранее 28.04.2020 09:30 Мск В Прикамье – седьмая смерть пациента с COVID-19: инфекцию нашли после вскрытия тела пациента "РЖД-медицины"
Ранее 28.04.2020 08:05 Мск Шесть жителей Прикамья излечились от коронавируса
Ранее 27.04.2020 15:31 Мск В Березниках в больнице на две недели закрыто отделение терапии из-за коронавируса
Ранее 27.04.2020 15:08 Мск В Прикамье еще два человека скончались от новой коронавирусной инфекции
Ранее 27.04.2020 14:55 Мск В Пермском крае за сутки COVID-19 подтвердился у 20 пациентов
Ранее 24.04.2020 15:50 Мск Коронавирус вспыхнул в больнице "РЖД" в Перми
Ранее 24.04.2020 10:47 Мск В Прикамье – 31 новый пациент с коронавирусом
Ранее 23.04.2020 12:57 Мск Еще пять пермяков излечились от коронавируса
Ранее 23.04.2020 10:48 Мск В Прикамье за сутки + 21 случай коронавируса
Ранее 23.04.2020 09:04 Мск В Перми – четвёртая смерть пациента с коронавирусом
Ранее 22.04.2020 10:45 Мск В Прикамье за сутки коронавирус подтвердился у 29 пациентов
Ранее 21.04.2020 10:50 Мск В Прикамье на 22 инфицированных выросло число пациентов с коронавирусом
Ранее 20.04.2020 11:00 Мск В Прикамье зафиксировано 17 новых случаев заражения COVID-19
Ранее 17.04.2020 12:30 Мск "Не так уж и страшна ситуация". В Прикамье архиепископ обратился к пастве из-за "одолевших его звонков из администрации"
Ранее 17.04.2020 11:17 Мск В Прикамье за сутки коронавирус подтвердился у 12 пациентов
Ранее 16.04.2020 11:02 Мск В Пермском крае - + 18 инфицированных коронавирусом
Ранее 15.04.2020 10:54 Мск В Прикамье зафиксировано 27 новых случае коронавируса
Ранее 14.04.2020 15:59 Мск Большинство новых заболевших коронавирусом в Прикамье моложе 45 лет
Ранее 14.04.2020 10:35 Мск В Прикамье – 27 новых инфицированных коронавирусом
Ранее 10.04.2020 10:35 Мск В Прикамье – четыре новых случая коронавируса
Ранее 10.04.2020 08:53 Мск Еще двое пермяков излечились от коронавируса
Ранее 09.04.2020 15:30 Мск В прикамском посёлке частично закрыта больница - у врача и пациента подозревают коронавирус
Ранее 09.04.2020 11:51 Мск Дмитрий Махонин стал лучшим главой региона в борьбе с экономическими последствиями коронавируса
Ранее 09.04.2020 10:52 Мск В Прикамье – девять новых случаев коронавируса
Ранее 09.04.2020 09:50 Мск Пермский край стал одним из четырёх регионов, где внедрят новую систему тестов на COVID-19
Ранее 08.04.2020 16:00 Мск У одного из сотрудников инфекционной больницы Перми подтвердился коронавирус
Ранее 08.04.2020 08:50 Мск В Перми – третья смерть пациента с коронавирусом
Ранее 07.04.2020 11:55 Мск У главврача пермского онкоцентра подтвердился коронавирус
Ранее 07.04.2020 10:43 Мск В Прикамье - плюс 11 больных коронавирусом
Ранее 06.04.2020 10:30 Мск В Прикамье режим самоизоляции нарушен 251 раз
Ранее 04.04.2020 11:53 Мск Глава Прикамья призвал силовиков к "ювелирной работе" с жителями
Ранее 03.04.2020 10:58 Мск В Прикамье – новый случай коронавируса
Ранее 03.04.2020 04:04 Мск В Пермском крае выписали еще двух пациентов, вылечившихся от коронавируса
Ранее 02.04.2020 15:47 Мск Писала стихи, растила одна сыновей. Коллеги - о скончавшейся от COVID-19 пермской журналистке
Ранее 02.04.2020 09:08 Мск Жертвой коронавируса стала журналистка. Глава Прикамья прокомментировал вторую смерть от болезни в регионе
Ранее 02.04.2020 08:45 Мск В Перми умер второй пациент с подтверждённым коронавирусом
Ранее 01.04.2020 08:05 Мск Умерший от коронавируса пермяк страдал онкологическим заболеванием
Ранее 31.03.2020 21:55 Мск В Пермском крае скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией
Ранее 31.03.2020 13:20 Мск Предварительно коронавирус выявлен у жителя Чайковского
Ранее 31.03.2020 12:25 Мск В Прикамье на домашний карантин начали помещать тех, кто путешествует внутри страны
Ранее 30.03.2020 12:56 Мск Власти рассказали, кто два новых инфицированных коронавирусом в Прикамье
Ранее 30.03.2020 12:06 Мск До 13 выросло число инфицированных коронавирусом в Пермском крае
Ранее 30.03.2020 10:23 Мск В Перми один из пациентов с коронавирусом переведён в реанимацию на искусственную вентиляцию лёгких
Ранее 28.03.2020 14:05 Мск В Пермском крае - новый случай заболевания коронавирусом
Ранее 26.03.2020 14:29 Мск "Распоряжения о закрытии не было" - пермские ТРЦ продолжают работу
Ранее 26.03.2020 14:00 Мск Mash: У главврача пермского онкоцентра подтвердился коронавирус
Ранее 26.03.2020 12:00 Мск Новые заболевшие коронавирусом прикамцы посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию
Ранее 26.03.2020 11:18 Мск В Прикамье вдвое выросло количество больных коронавирусом
Ранее 25.03.2020 15:50 Мск В Перми главврач онкодиспансера, госпитализированный с подозрением на коронавирус, остаётся в клинике
Ранее 25.03.2020 15:35 Мск Два новых случая коронавируса "привезли" в Прикамье из Франции и Италии
Ранее 25.03.2020 11:52 Мск В Пермском крае зафиксировано два новых случая коронавируса
Ранее 24.03.2020 11:53 Мск Госпитализирован главврач одной из пермских больниц - подозревают коронавирус
Ранее 24.03.2020 11:20 Мск Врачи из Прикамья, работающие с коронавирусными больными, получат допвыплаты из федерального бюджета
Ранее 24.03.2020 10:58 Мск В Перми еще две лаборатории начнут проводить тесты на коронавирус
Ранее 24.03.2020 09:55 Мск В Прикамье трое больных коронавирусом скоро будут выписаны – все находятся в "лёгком" состоянии
Ранее 23.03.2020 13:14 Мск В Прикамье количество находящихся на домашнем "коронавирусном" карантине людей выросло до 1,5 тысяч
Ранее 20.03.2020 09:35 Мск В Прикамье из-за третьего случая коронавируса количество находящихся под наблюдением выросло до 906 человек
Ранее 19.03.2020 16:21 Мск В Прикамье уже три человека больны коронавирусом, у 23 человек его подозревают
Ранее 19.03.2020 09:28 Мск В Прикамье количество помещённых под "коронавирусное" наблюдение выросло на 139 человек
Ранее 18.03.2020 09:35 Мск В Прикамье количество помещённых под "коронавирусное" наблюдение выросло с 481 до 558
Ранее 17.03.2020 12:45 Мск 481 житель Прикамья находится на "коронавирусном" карантине под наблюдением врачей
Ранее 16.03.2020 20:30 Мск Врачи рассказали о состоянии пермячки, у которой сегодня подтвердился коронавирус
Ранее 16.03.2020 19:00 Мск В Прикамье зарегистрирован второй случай коронавируса
Ранее 16.03.2020 09:20 Мск В Перми озвучили информацию о состоянии пациента инфекционной больницы, у которого подтвердился коронавирус
Ранее 15.03.2020 11:50 Мск В Прикамье школы переходят на режим свободного посещения
Ранее 15.03.2020 09:13 Мск В Прикамье, где был выявлен случай коронавируса, введен режим повышенной готовности
Ранее 13.03.2020 19:12 Мск Состояние заболевшего коронавирусом пермяка удовлетворительное
Ранее 13.03.2020 16:14 Мск В России за сутки 11 новых случаев коронавируса, всего 45 заболевших


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети