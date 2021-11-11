Прививки от коронавируса поставили уже более миллиона жителей Пермского края

Прививки от коронавируса поставили уже более 1 млн жителей Пермского края. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Общее число вакцинированных составляет более 62% от плана. Всего в регионе планируется привить около 1,6 млн человек.

"По состоянию на утро 11 ноября в регионе вакцинацию первым компонентом или однокомпонентными вакцинами прошли 1 008 911 человек. Также прививки сделали 1 722 иностранных гражданина, находящихся на территории региона", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, по информации федеральных СМИ, в России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах на транспорте, в том числе для авиа- и железнодорожных перевозок, в кафе и магазинах.

Власти Пермского края пока введение таких ограничений не обсуждают, сообщили в пресс-службе краевого правительства.