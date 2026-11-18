В Тюмени бывшему налоговому служащему изменили формулировку увольнения на утрату доверия

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени добилась изменения формулировки увольнения бывшего госслужащего на увольнение в связи с утратой доверия. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Ранее вступившим в законную силу приговором Калининского районного суда Тюмени был доказан факт незаконного разглашения бывшим госслужащим сведений, составляющих налоговую тайну. За денежное вознаграждение он сообщал третьему лицу данные о планируемых выездных налоговых проверках организаций, расхождениях по налогам, имуществе на балансе и досье налогоплательщика - без согласия владельцев этих сведений. Бывшего работника налогового органа осудили за превышение должностных полномочий и незаконное разглашение налоговой тайны.

Прокуратура установила, что в 2024 году, в период процессуальной проверки по этим фактам, служебный контракт с госслужащим был расторгнут по его инициативе. Это позволило ему избежать служебной проверки и привлечения к ответственности по антикоррупционному законодательству.

Прокуратура обратилась в суд с иском об изменении формулировки увольнения бывшего начальника камеральных проверок территориального отдела УФНС России по Тюменской области — с "по инициативе гражданского служащего" на "увольнение в связи с утратой доверия". Калининский районный суд Тюмени требования удовлетворил. На территориальный орган налоговой службы возложена обязанность внести изменения в приказ о расторжении контракта и увольнении, а также в запись в трудовой книжке. Бывшего госслужащего обязали предоставить трудовую книжку для внесения таких изменений. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.