"Водоканал" пять лет отказывал пенсионеру с Урала в подключении водоснабжения

ПМУП "Водоканал" пять лет игнорировал пенсионера из Первоуральска, заплатившего за подключение воды на участке. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что в сентябре 2021 года пенсионер заключил договор на присоединение жилого дома к сетям водоснабжения и заплатил предприятию 50 тыс. 571 рубль. Но ни после истечения прописанного в договоре срока, ни в следующие пять лет вода на участке так и не появилась. Все обращения уральца были проигнорированы, как и письменная претензия, направленная в апреле 2026 года. Тогда мужчина решил обратиться в суд.

На суде пенсионер рассказал, что планировал использовать воду для ведения домашнего хозяйства, а чтобы оплатить услугу, ему пришлось воспользоваться заемными средствами. На сегодняшний день обещанное водоснабжение отсутствует, поэтому питьевую воду он продолжает доставлять самостоятельно на личном транспорте.

Изучив материалы дела, Первоуральский городской суд постановил взыскать с ПМУП "Водоканал" в пользу истца 50 тыс. 571 рубль, уплаченных по договору, 17 тыс. рублей неустойки, 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 36 тыс. 285 рублей.

Предприятие с решением не согласилось, указав в апелляционной жалобе, что именно пенсионер не предоставил необходимую техническую документацию. Но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции.

"Исходил суд из того, что договор со стороны исполнителя не был исполнен без уважительных причин. Это влечет возможность его расторжения в судебном порядке, возврат потребителю уплаченных средств, а также взыскание неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов в полном объеме. Ссылка на отсутствие технической документации не снимает с предприятия ответственности за бездействие на протяжении пяти лет", - пояснили в суде.

Решение вступило в законную силу.