Россиян будут раз в три года спрашивать о планах на детей

Россиян будут раз в три года спрашивать, планируют ли они детей, сколько именно и что мешает решиться на пополнение в семье. Сейчас Росстат проводит такой опрос раз в пять лет. Сократить перерыв поручил Владимир Путин, и Минэк подготовил проект необходимого документа. Ближайшее исследование намечено на 2027 год, следует из пояснительной записки.

За пять лет, которые проходят между опросами, планы семей могут заметно измениться, объяснили "Известиям" в Росстате. Сокращение перерыва позволит быстрее замечать новые тенденции и учитывать их при подготовке мер помощи семьям, отметили в службе.

Между тем, по заявлениям депутатов Госдумы, в России к 2029 году финансирование мер по поддержке семьи, отцовства, материнства и детства может снизиться на 470 млрд рублей в сравнении с 2026 годом — с 3 трлн 918 млрд рублей до 3 трлн 448 млрд рублей. Согласно проекту бюджета на 2027-2029 годы, доля "семейно-детского" бюджета в ВВП падает с 1,7% в 2026 году до 1,2% в 2029, тогда как в европейских странах она составляет от 3% до 3,5%.