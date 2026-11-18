Задержаны жители Хабаровского края, собиравшие для Киева данные о промышленных предприятиях и военных СВО

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Хабаровского края, которые готовили диверсии и передавали военной разведке Украины данные об участниках СВО. Их подозревают в государственной измене.

По данным следствия, один из фигурантов через Telegram получал от куратора задания. В марте он через службу доставки получил пульт дистанционного управления дроном. Затем мужчина прошел обучение по управлению БПЛА для последующего совершения диверсий на объектах промышленного комплекса Хабаровского края.

Кроме того, агент Киева получил задание по сбору данных о военнослужащих региона. Он привлек к этому своего родственника, у которого по месту работы был доступ к сведениям о бойцах, проходивших службу в зоне СВО. Полученную информацию злоумышленник передал представителю украинской разведки.