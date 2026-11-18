В Екатеринбурге судят женщину, вымогавшую деньги у знакомой из ревности

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело жительницы города. Ее обвиняют в вымогательстве из-за ревности.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщина с сожителем проживали в хостеле по улице Ильича в уральской столице, где жила и потерпевшая, с которой у них сложились приятельские отношения. В конце августа сожитель предложил знакомой вместе посмотреть фильм, на что она согласилась, а после вернулась в свою комнату и легла спать.

Уже на следующий день сожительница узнала о произошедшем и приревновала. Она пригрозила облить знакомую горячим маслом или кислотой и потребовала от нее 20 тысяч рублей в счет "компенсации морального вреда".

Испугавшись, та перевела деньги вымогательнице. В дальнейшем было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, оно направлено в Орджоникидзевский районный суд уральской столицы.