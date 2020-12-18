В Пермском крае начал работу первый отдельный амбулаторный центр для больных COVID-19

В Соликамской городской больнице создан амбулаторно-поликлинический центр для лечения пациентов с COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Благодаря этому пациентам с коронавирусом не придется проходить обследование в поликлинике вместе со здоровыми людьми.

Для организации центра было выделено отдельное помещение. Его отремонтировали и привели в порядок. На это понадобилось две недели. Помещение было разделено на две зоны: "красную", где ведется прием пациентов с коронавирусной инфекцией, и "чистую", откуда персонал начинает и завершает свою рабочую смену. Между ними оборудован санпропускник.

Для приема заболевших создана регистратура. Ее сотрудники встречают посетителей, провожают их в комнату ожидания, а потом сопровождают по всем необходимым кабинетам. Первичный прием в медучреждении проводит фельдшер. Врач консультирует больных только в случае особой необходимости, а также при повторных визитах.

В процедурном кабинете у пациентов берут материал для анализа на COVID-19 – кровь и мазки. Здесь же установлен аппарат ЭКГ, а также все необходимое при экстренных случаях. Все помещения центра оборудованы рециркуляторами воздуха.

В центр пациентов доставляют либо "скорой помощью", либо по направлению участковых врачей или фельдшеров. При необходимости медики звонят по номеру телефона: +7 (34253) 7-11-08, и указывают адрес пациента. Затем за ними направляется машина, закрепленная за этим структурным подразделением городской больницы.

После осмотра заболевшего специалисты центра госпитализируют его в стационар (при сложном течении заболевания), либо назначают амбулаторное лечение и отправляют его на машине скорой помощи домой.