В ряде территорий Пермского края могут ввести локдаун

Власти Пермского края прорабатывают вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Ужесточение "ковидных" ограничений обсуждалось на заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусу. Локдаун планируют ввести в тех населенных пунктах, где показатели по вакцинации остаются низкими. Более того, глав муниципалитетов, где плохо контролируется соблюдение противоэпидемических требований, накажут.

Для пожилых людей старше 65 лет предлагают ввести строгую самоизоляцию. Также, на изоляцию отправят непривитых от коронавируса и тех, кто не болел им в последние шесть месяцев. Это позволит группам риска избежать контакта с заболевшими и не попасть в больницы, ведь несмотря на все попытки краевого минздрава сохранить резерв коек под лечение COVID-19, их число неуклонно сокращается. Сохранять резерв удается только за счет дополнительного перепрофилирования коек под нужды "ковидников". На сегодня в крае развернуто 6 468 больничных мест, из которых занято 5 635. До конца октября планируется перепрофилировать еще 886 коек.

Кафе и рестораны, а также торговые центры смогут посещать только те, у кого есть сертификат или QR-код о вакцинации от COVID-19 или QR-код, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом в последние шесть месяцев.

Комментируя ситуацию с заболеваемостью в регионе, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что обстановка с коронавирусом в крае продолжает ухудшаться.

"У нас высокие показатели по смертности. 13 октября в формате ВКС Полпред в ПФО провел совещание с регионами: говорили о том, что ситуация с COVID-19 в округе напряженная, и в целом общероссийские показатели бьют мировые антирекорды. Нам необходимы дополнительные ограничительные меры, адекватные ситуации. Без этого не удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции, и самое главное – сберечь жизни людей", - сообщил он, поручив членам оперштаба тщательно изучить вопросы, связанные с введением предложенных мер и подготовить к внесению в указ.