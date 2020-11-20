От коронавируса в Прикамье за сутки умерли сразу 10 человек

Новая коронавирусная инфекция унесла жизни сразу 10 жителей Пермского края за сутки, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Общее число погибших составило 508 человек.

За сутки выявлено 286 новых случаев заражения COVID-19: 100 человек проходят лечение в больницах, 186 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Всего с начала пандемии 17 717. На карантине - 5 353.

Из новых инфицированных – 109 мужчин, 170 женщин и 7 детей (6 мальчиков и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 33 человека, 158 человек в возрасте 45-65, 88 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.