В Пермском крае на неделю раньше объявят нерабочие дни и введут самоизоляцию

В Пермском крае на неделю раньше, чем в других регионах, объявят нерабочие дни. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщила замглавы администрации губернатора Пермского края Мария Геворкян, передает корреспондент Накануне.RU.

Нерабочие дни в регионе будут с 25 октября по 7 ноября.

Кроме того, с 30 октября в Прикамье вводится режим самоизоляции для невакцинированных и непереболевших пожилых людей старше 65 лет. Посещать общественные места, заведения общепита можно только при наличии QR-кодов. Изменения будут внесены в губернаторский указ.

Ранее президент Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Региональным властям он разрешил вводить режим уже с 23 октября, если того требует обстановка, либо продлевать их после 7 ноября. Президент также отметил семь регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пермский край вошел в их число.