Около 70% сотрудников пермских технопарков работают на "удаленке"

Резиденты пермских технопарков отправляют до 70% своих сотрудников на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Всего в регионе 68 таких компаний, в которых работает свыше 4,5 тыс. человек. Некоторые небольшие ИТ-компании уже полностью перешли на "удаленку".

Так, в Morion Digital от 10% до 70% сотрудников уже перешли на дистант. Как отмечает директор компании Оскар Ягафаров, в сегодняшних условиях стал популярен формат коворкинга, когда при удаленной работе, сотрудники компаний могут пользоваться всеми офисными удобствами.

"Наша задача как технопарка давать удобное, гибкое и безопасное пространство. В этом нам помогают сами резиденты. Так, три из них имеют разработки по потоковой теплометрии – ЭР-Телеком, Промобот и Градиент, которые тестируются у нас ежедневно", – отметил Оскар Ягафаров.

В "Технопарке Пермь" – около 80% всех компаний также перешли на удаленный режим работы. Таким образом в офисе находится всего 2-3 человека, в то время, как остальные работают из дома.

"Порядка 5 компаний-резидентов закрыли свои офисы и полностью работают в удаленном режиме, собираются здесь только пару раз в неделю. С одной стороны, отрасль легка на подъем, но с другой — синхронизация всё равно необходима для эффективного ведения проекта. А для взаимодействия с заказчиками иногда необходимо личное участие, и компании-резиденты вынуждены приезжать для диалога. С точки зрения безопасности – в каждом офисе предусмотрены необходимые меры защиты", – рассказал директор "Технопарка Пермь" Владимир Баландин.

HR бизнес-партнер по проектам АО "ЭР-Телеком Холдинг" Екатерина Грибова​ также сообщила о переводе на "удаленку" 70% сотрудников.

"Техническая поддержка наших клиентов – более 82% сотрудников этой сферы – тоже перешли на удаленный формат работы. Для нас "удаленка" – это еще и новые возможности. Мы можем принимать на работу в контакт-центры "Дом.ру" (в частности, в службу техподдержки) людей из разных​ городов Пермского края.​ В офисах у нас остались сотрудники, которым необходим доступ к сложному оборудованию. В этом случае соблюдаются​ все меры предосторожности", – сообщила Екатерина Грибова. ​

Напомним, что местный оперативный штаб обязал пермских работодателей перевести минимум 30% офисных сотрудников на удаленный режим работы. По словам губернатора Дмитрия Махонина, такой формат доказала эффективность в снижении темпов распространения коронавируса, о чем свидетельствуют данные краевого Роспотребнадзора.

​В IT-компании в дистанционном режиме может работать до 90% всех сотрудников. Так, местный разработчик информационно-аналитических систем "ДатаБриз"​,​ резидентом которого является "Технопарк Пермь", сумел в условиях пандемии даже приумножить рабочий темп сотрудников.

"Программисты – творческие люди, им нужно больше времени для непрерывной работы, и во время карантина мы убедились, что у наших сотрудников в домашней обстановке получается грамотно распределить рабочий день", – отметил Михаил Кудринский. ​ ​