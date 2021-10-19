19 Октября 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
манекены в кафе (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье из-за введения обязательных QR-кодов резко упадет посещаемость заведений общепита и ТЦ

В Пермском крае из-за введения обязательных QR-кодов некоторые заведения общепита и ТЦ могут закрыться. Об этом сообщает "Ъ".

Посещаемость этих объектов упадет как минимум на 45%, как максимум - до 90%. При этом предприниматели готовы к возможному введению обязательных QR-кодов и расценивают новое ограничение как вынужденную меру для борьбы с заболеваемостью COVID-19.

"Прекрасно понимаю, что введение данных мер вынужденное, и мы будем их соблюдать. Прогнозирую снижение посещаемости ресторанов на 60–70%. Празднование торжественных мероприятий может снизиться до нуля. Нас ожидает очередное испытание", - приводит издание слова совладельца группы Barmanagement.pro (рестораны Rob Roy, Nolan Wine & Kitchen, бары Mai Tai, Curtiss, "Лапшичная") Арсения Кокаровцева.

Напомним, власти Пермского края прорабатывают вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов края.

Ужесточение "ковидных" ограничений обсуждалось в пятницу на заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусу. Локдаун планируют ввести в тех населенных пунктах, где показатели по вакцинации остаются низкими. Более того, глав муниципалитетов, где плохо контролируется соблюдение противоэпидемических требований, накажут.

Для пожилых людей старше 65 лет предлагают ввести строгую самоизоляцию. Также на изоляцию отправят непривитых от коронавируса и тех, кто не болел им в последние шесть месяцев. Это позволит группам риска избежать контакта с заболевшими и не попасть в больницы, ведь несмотря на все попытки краевого минздрава сохранить резерв коек под лечение COVID-19, их число неуклонно сокращается. Сохранять резерв удается только за счет дополнительного перепрофилирования коек под нужды "ковидников". На сегодня в крае развернуто 6 468 больничных мест, из которых занято 5 635. До конца октября планируется перепрофилировать еще 886 коек.

Кафе и рестораны, а также торговые центры смогут посещать только те, у кого есть сертификат или QR-код о вакцинации от COVID-19 или QR-код, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом в последние шесть месяцев.

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В Прикамье из-за введения обязательных QR-кодов резко упадет посещаемость заведений общепита и ТЦ

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Теги: QR-код, оперштаб, коронавирус



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