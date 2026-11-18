Никитин: Для восстановления Крымского моста в сжатые сроки имеются все технологии

У России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы восстановить Крымский мост в сжатые сроки, заявил РИА Новости вице-премьер Андрей Никитин.

По его словам, кабмин совместно с регионами выстраивает альтернативные маршруты перевозок автотранспортом и перераспределяет потоки. Работает сухопутный маршрут и задействована паромная переправа. Никитин подчеркнул, что транспортная система страны обладает высоким запасом прочности.

ВСУ атаковали Крымский мост утром 16 ноября. Движение автотранспорта было приостановлено. Вечером оно было возобновлено в реверсивном режиме. В ночь на 17 ноября атаки украинских БПЛА на мост повторились. В результате была повреждена конструкция магистрали. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщили в СКР. Движение поездов по мосту к вечеру вторника удалось возобновить в полном объеме.