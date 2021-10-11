Роспотребнадзор Прикамья требует от работодателей отстранять непривитых работников

Роспотребнадзор Прикамья сообщил, что в настоящий момент вакцинировано только 53% населения, подлежащего обязательной вакцинации или 32,1% от всего взрослого населения края. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что срок, отведенный для организации проведения профилактических прививок против COVID-19, истек 15 сентября. К этому времени необходимо было провакцинировать не менее 60% работников, работающих с населением.

"Информация о ходе иммунизации получена управлением от 1685 хозяйствующих субъектов; из них только в 1166 субъектах достигнут нормативный уровень охвата прививками – 60% от числа работающих", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что отсутствие профилактических прививок может привести к таким последствиям, как отстранение жителей края от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Краевой Роспотребнадзор напоминает, что работодатель обязан исполнять требования законодательства РФ, в том числе об иммунопрофилактике. Управление направляет в инспекцию труда информацию о компаниях, которые не обеспечили нормативный уровень вакцинации в трудовом коллективе для принятия мер, направленных на соблюдение обязательных требований Трудового кодекса РФ.

На сегодняшний день направлена информация относительно 290 хозяйствующих субъектов.