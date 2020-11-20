На выплаты медикам, работающим с коронавирусом, Пермский край получил почти 900 миллионов

В Пермский край поступило 889 млн руб. из федеральной казны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Деньги направлены медработникам, которые занимаются лечением пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это средства за октябрь. Всего с начала пандемии было выплачено около 2,3 млрд руб. С 1 ноября изменился механизм доведения средств до получателя выплаты: через Фонд социального страхования напрямую физлицу.

Отметим, что с весны количество врачей, лечащих больных COVID-19 увеличилось в пять раз. Если в апреле дополнительная поддержка полагалась 2 тыс. медработников, то сегодня таких работников около 10 тыс. Все они работают в перепрофилированных отделениях, выездных бригадах или службах неотложной и скорой помощи.



Дополнительные выплаты по федеральному постановлению №484 распространяются на 4846 медиков (за выполнение особо важных работ при лечении больных с коронавирусом – 25, 50 и 80 тыс. руб. – в зависимости от категории медработников). По постановлению №415 – распространяются на 10 898 медиков.



С учетом того, что ряду медработников полагаются выплаты сразу по обоим постановлениям, всего дополнительная поддержка оказывается 10 тыс. медиков Прикамья.

