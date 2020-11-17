В пермском аэропорту начали делать тесты на COVID-19

В международном аэропорту "Пермь" заработал мобильный медицинский пункт для тестирования на коронавирус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Он располагается рядом с пассажирским терминалом - на привокзальной площади в специализированном автомобиле. Сдать тест можно с 4.00 и до 9.00, а также с 15.00 и до 23.00. Оформление документов для сдачи теста методом ПЦР проходит у стойки информации аэропорта. Оплатить можно наличными или картой.

Услуги оказывает компания "Азимут плюс". Получить результаты можно по электронной почте или скачать из личного кабинета.

Напомним, что прибывающие из-за границы россияне должны в течение трех дней загрузить на портал Госуслуг результаты исследования на коронавирус, выполненные по приезду. Все иностранные граждане, прибывающие на территорию России, также должны представить результаты исследования на COVID-19, выполненного не ранее чем за три дня до въезда, либо в течение трех дней пройти его в России.