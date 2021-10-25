25 Октября 2021
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Спутник Лайт (2021) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Жители Перми жалуются на нехватку вакцины "Спутник Лайт"

В Перми местные жители жалуются на нехватку вакцины "Спутник Лайт" в мобильных пунктах вакцинации.

Как сообщает "АиФ-Прикамье" со ссылкой на местную жительницу Татьяну, 24 октября она отстояла в очереди на вакцинацию в ТРК "СпешиLove". Однако пока она ждала своей очереди - вакцина закончилась. Сегодня женщина предприняла попытку привиться вакциной "Спутник Лайт" на автовокзале. По словам пермячки, очередь в пункт вакцинации образовалась до его открытия. Однако вскоре на двери мобильного пункта вывесили объявление, что вакцины в наличии нет.

После этого пермяки ушли искать другие пункты вакцинации, где может находиться "Спутник Лайт". Пермячка Татьяна направилась в мобильный пункт вакцинации на Пермской ярмарке.

Большие очереди на вакцинацию в Перми образуются уже несколько дней подряд, после объявления краевыми властями о введении обязательных QR-кодов.

Накануне.RU направило запрос в краевой минздрав о наличии вакцин.

Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Региональным властям он разрешил вводить режим уже с 23 октября, если того требует обстановка, либо продлевать их после 7 ноября. Президент также отметил семь регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пермский край вошел в их число.

Власти края раньше, чем по всей стране объявили о нерабочих днях в регионе. Действовать они будут с 25 октября по 7 ноября.

Кроме того, с 30 октября в Прикамье вводится режим самоизоляции для невакцинированных и непереболевших пожилых людей старше 65 лет. Посещать общественные места, заведения общепита можно только при наличии QR-кодов. Изменения будут внесены в губернаторский указ.

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Жители Перми жалуются на нехватку вакцины "Спутник Лайт"

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Теги: Спутник Лайт, вакцина, коронавирус, очереди



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