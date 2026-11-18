Экс-замглавы Пыть-Яха вернет в казну незаконно выписанные премии

Экс-замглавы Пыть-Яха Олег Иревлин вернет в казну незаконно выписанные премии. Он выписывал себе поощрения, временно возглавляя администрацию, сообщает Neft.

По данным издания, речь идет о порядка 145 тысячах рублей незаконно полученных премий.



Сообщается, что он издавал распоряжения о назначении премий себе как первому заместителю и отсутствующему градоначальнику, создавая конфликт интересов. На заседании по гражданскому делу экс-замглавы объяснил, что не осознавал нарушений и полагал, что действует по правилам, но заявил о готовности вернуть деньги добровольно. Суд же расценил премии как неосновательное обогащение, удовлетворил иск и постановил взыскать средства с бывшего чиновника.