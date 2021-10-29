Пермские рестораторы подсчитали падение выручки из-за введения QR-кодов

Рестораторы подсчитали падение выручки в кафе и ресторанах после введения QR-кодов. Как сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на совладельца кафе "Улитка", "Маркс", Happy, "Вехотка" Олега Ощепкова.

Он приводит данные владельцев примерно ста ресторанов и кафе Перми. Падение выручки за первые три дня с с 25 по 27 октября после введения QR-кодов составляет от 40% до 60%.

"Многое зависит от локации, целевой аудитории и других факторов. Главная причина падения в том, что по-прежнему значительная часть экономически активных жителей Перми пока не привита. А некоторые уже покинули Пермь, воспользовавшись длинными выходными", - сообщил он.

Владельцы ресторанов отмечают, что нерабочую неделю смогут выдержать все заведения, а вот продление нерабочих дней и ужесточение "ковидных" мер безопасности может привести к закрытиям заведений.

Рестораторы отмечают, что работа по QR-кодам для ресторанов всё же более терпимый вариант, чем полное закрытие залов.