Размер маткапитала в 2027 году впервые превысит миллион рублей

Размер материнского капитала в 2027 году впервые превысит один миллион рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Отмечается, что по поручению президента выплата ежегодно индексируется с 1 февраля по уровню фактической инфляции за минувший год. Прогнозируется, что она составит 6,8%. Таким образом, размер материнского капитала с 1 февраля увеличится до 1 028,7 тыс. рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 778,5 тыс. рублей на первого ребенка. Прирост составит 65,5 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно, уточнили в министерстве.

Ранее глава комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко предложил изменить систему материнского капитала. Он считает, что государству нужно поднять выплату за второго ребенка и ввести новый "многодетный капитал" в размере 1 миллиона рублей за рождение третьего или последующих детей,.