Новый Чусовской мост в Перми достроят в третьем квартале 2027 года, сообщает "РБК Пермь".



Завершение строительства Чусовского моста в Перми планируется в третьем квартале 2027 года. Сейчас на объекте работает около 100 человек — основная работа идёт ниже уровня проезжей части, с дороги её не видно: строители усиливают пролётные строения, ремонтируют опоры и монтируют временные балки, на которых потом забетонируют новую плиту. Об этом сообщает Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края.



К концу 2026 года обещают закончить работы и "расшить узкие места" — повороты и сужения. После реконструкции дороги и моста в тестовом режиме запустят систему взимания платы для грузового и транзитного транспорта.