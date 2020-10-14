Пермский государственный национальный исследовательский университет частично переходит на дистанционку

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Пермский государственный национальный исследовательский университет частично переходит на дистанционку

Пермский государственный национальный исследовательский университет с 15 октября частично переходит на дистанционный формат работы. Как сообщили Накануне.RU в образовательном учреждении в очном формате будут продолжаться только те занятия, которые требуют специального оборудования.

Все остальные занятия будут проходить удаленно. На дистанционную работу также перейдут часть преподавателей и работников университета.

"При реализации образовательных программ среднего профессионального образования и программ высшего образования очной формы обучения осуществлять проведение учебных занятий, не требующих использования лабораторного оборудования и специализированного программного обеспечения, в форме контактной работы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; при реализации образовательных программ высшего образования очнозаочной и заочной форм обучения все учебные занятия проводить исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в официальном приказе о переводе на дистанционную форму обучения, опубликованном на сайте образовательного учреждения.

Ранее на дистанционную работу перешли Пермский гуманитарно-педагогический университет, медицинский университет и гуманитарный факультет политеха.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермский государственный национальный исследовательский университет частично переходит на дистанционку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ермский государственный национальный исследовательский университет, дистанционное обучение, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети