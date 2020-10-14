Пермский государственный национальный исследовательский университет частично переходит на дистанционку

Пермский государственный национальный исследовательский университет с 15 октября частично переходит на дистанционный формат работы. Как сообщили Накануне.RU в образовательном учреждении в очном формате будут продолжаться только те занятия, которые требуют специального оборудования.

Все остальные занятия будут проходить удаленно. На дистанционную работу также перейдут часть преподавателей и работников университета.

"При реализации образовательных программ среднего профессионального образования и программ высшего образования очной формы обучения осуществлять проведение учебных занятий, не требующих использования лабораторного оборудования и специализированного программного обеспечения, в форме контактной работы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; при реализации образовательных программ высшего образования очнозаочной и заочной форм обучения все учебные занятия проводить исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в официальном приказе о переводе на дистанционную форму обучения, опубликованном на сайте образовательного учреждения.

Ранее на дистанционную работу перешли Пермский гуманитарно-педагогический университет, медицинский университет и гуманитарный факультет политеха.