Глава Свердловского района Перми заболел коронавирусом

У главы Свердловского района Перми Андрея Усова подтвердили коронавирус. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на самого Усова. Также на больничном находится замглавы администрации города Вера Титяпкина. Диагноз у чиновницы пока не подтвержден.

Напомним, ранее COVID-19 подтвердился у многих высокопоставленных политиков региона, в числе которых – губернатор Дмитрий Махонин.

За последние сутки в Пермском крае выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19: 83 человека проходят лечение в больницах, 23 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 46 мужчин, 58 женщин, 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди них: младше 45 лет – 10 человек, 51 человек в возрасте 45-65, 43 человека старше 65 лет. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.