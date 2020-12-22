Пермский край сместился на 14 место по распространению коронавируса

Пермский край переместился с 15 на 14 место по темпам распространения COVID-19 из 85, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

За сутки коронавирусом заболели 332 жителя региона. Из них 142 - мужчины, 190 - женщины. Среди заболевших - 18 детей. Из взрослого населения от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 102 человека, 111 в возрасте 50-64 и 71 человек старше 65 лет.

Всего с начала пандемии в Прикамье заболели 27650 человек. Скончались за сутки от коронавируса 19 человек, всего с начала пандемии умерли 1008 человек. От сопутствующих заболеваний умерли 14 человек (641 с начала пандемии)

27724 человека выздоровели.