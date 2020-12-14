В Прикамье продолжают умирать люди с COVID-19: 32 за сутки

В Пермском крае вновь большое число летальных случаев пациентов, с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

За сутки скончались 20 человек от коронавируса. Общее число случаев достигло 861. Еще 12 человек умерли от сопутствующих заболеваний, число летальных исходов составило 522.

Число заразившихся выросло на 316 человек. Общее количество заболевших в крае составило 25 019 человек.

Из числа новых инфицированных 104 человека госпитализированы, 205 лечатся дома. Из 316 новых инфицированных — 130 мужчин, 181 женщина и пятеро детей (два мальчика и три девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 65 человек, 127 человек в возрасте 45–65 лет, 119 человек — старше 65 лет.

В настоящий момент в больницах лечатся 2051 человек. Из них 99 человек на ИВЛ.

3 декабря в регионе был поставлен антирекорд - за сутки умер 41 пациент с новой коронавирусной инфекцией.