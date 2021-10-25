Роспотребнадзор дополнил постановление об обязательной вакцинации в Прикамье

Роспотребнадзор Прикамья внес изменения в постановление об обязательной вакцинации в регионе. Документ опубликован на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно нему, в список граждан, которые обязаны сделать прививку, включены работники АПК и промышленных предприятий, а также совершеннолетние студенты вузов и техникумов. По информации ведомства это обусловлено тем, что 25% заболевших - сотрудники промпредприятий, 21% - студенты.

Отметим, что после внедрения обязательных QR-кодов спрос на прививки вырос. Люди образуют большие очереди у мобильных пунктов вакцинации. Появляются жалобы на нехватку вакцины "Спутник Лайт".

Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Региональным властям он разрешил вводить режим уже с 23 октября, если того требует обстановка, либо продлевать их после 7 ноября. Президент также отметил семь регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пермский край вошел в их число.

Власти края раньше, чем по всей стране объявили о нерабочих днях в регионе. Действовать они будут с 25 октября по 7 ноября.

Кроме того, с 30 октября в Прикамье вводится режим самоизоляции для невакцинированных и непереболевших пожилых людей старше 65 лет. Посещать общественные места, заведения общепита можно только при наличии QR-кодов. Изменения будут внесены в губернаторский указ.