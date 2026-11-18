В Краснодарском крае четыре человека пострадали при атаке БПЛА

В Северском районе Краснодарского края при атаке БПЛА пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили в оперштабе региона.

Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях. Также фрагменты БПЛА обнаружили по 9 адресам – во дворах частных домовладений и на улицах. В нескольких зданиях выбиты окна, в одном доме повреждена кровля.

Ночью жителей Краснодара ночью предупредили об угрозе с воздуха. В городе прозвучал сигнал "Внимание всем". Как сообщили в администрации Краснодара, силы ПВО отражают атаку беспилотников. Мэрия города рекомендовала не отправлять детей в школу и детский сад из-за действующей угрозы атаки БПЛА.