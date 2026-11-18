Товарооборот России и Китая поставит рекорд в 2026 году

Товарооборот России и Китая в 2026 году выйдет на новый максимум - так считает вице‑премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его данным, торговля между странами уже выросла на 26 %.

В интервью "Вести" Силуанов объяснил, что для поддержки товарооборота используют сразу несколько платежных каналов.

"Вы видите, как растет у нас торговля - на 26 %, кстати говоря, выросла. В этом году будет рекорд по товарообороту", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что объем сделок за десять месяцев почти догнал годовой показатель прошлого года.

Посол России в Китае Игорь Моргулов подтвердил высокие темпы: за первые десять месяцев 2026 года страны наторговали на 242,5 миллиарда долларов - это больше, чем за весь 2025 год.

Напомним, лучший результат до этого зафиксировали в 2024 году - тогда товарооборот достиг 244,8 млрд долларов (рост на 1,9 %). В 2025 году показатель упал на 6,9 % и составил 228,105 млрд долларов. Сейчас тренд пошел вверх - страны активно наращивают взаимные поставки и уверенно приближаются к новым рекордам.

Ранее фонд "Институт "Вега"", ВТБ Образование и китайский Международный институт математических наук Кайюань (KIMSI) заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере финансовой и прикладной математики, анализа данных и управления рисками - в рамках перекрестных Годов образования России и Китая (2026–2027).