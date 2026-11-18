В 80+ регионах внедряют корпоративный демографический стандарт

Предприятия более чем в 80 регионах России внедряют корпоративный демографический стандарт, лучшие практики распространяют по стране, сообщил ТАСС министр труда Антон Котяков на Красноярском демографическом форуме.

Одна из ключевых мер - единовременная выплата при рождении ребенка до 1 млн рублей: с этого года она не облагается налогами и взносами. В России также действуют материнский капитал, страховые выплаты по материнству, единые и ежегодные семейные налоговые пособия. При этом, по словам Котякова, на решение завести ребенка влияют не только выплаты, но и жилищные условия, возможности для детей и помощь в уходе за ними.

Кстати, в 2027 году размер материнского капитала впервые превысит миллион рублей: с 1 февраля его проиндексируют на 6,8 % - до 1 028,7 тысячи рублей на второго ребенка (если нет маткапитала на первенца) и до 778,5 тысячи рублей на первого.