В Крыму и Севастополе ввели графики отключений света

В Крыму запустили режим ограниченного энергоснабжения из‑за нехватки мощности.

В Севастополе действует схема "два через шесть": два часа света, затем шесть часов перерыва. Город живет в таком режиме с 24 октября, ненадолго электроснабжение восстанавливали 14 ноября, но потом снова вернулись к графикам.

Без света остались более 60 населенных пунктов в Джанкойском, Раздольненском, Ленинском, Сакском районах и часть Евпатории. Отключения длятся от 3 до 6 часов, потом свет включают.

Перебои начались после атак на энергообъекты полуострова в конце октября - начале ноября. Восстановительные работы идут, но систему пока не стабилизировали.

Часть объектов ЖКХ перевели на резервные источники, в некоторых соцучреждениях поставили генераторы.

Ранее вице‑премьер Андрей Никитин заявил, что у России есть все нужные технологии и компетенции для быстрого восстановления Крымского моста, а транспортная система страны отличается высоким запасом прочности: кабмин вместе с регионами выстраивает альтернативные маршруты, задействует сухопутный путь и паромную переправу.