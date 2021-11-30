Новый год празднуем дома: в Пермском крае продлили "ковидные" ограничения

В Пермском крае до 10 января 2022 г. продлили "ковидные" ограничения. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

Таким образом, до конца новогодних каникул в Пермском крае продлится запрет на работу заведений общепита в ночное время - с 23.00 до 6.00. При посещении общественных мест - кафе, ресторанов, культурных учреждений, торговых центров, фитнес-клубов необходимо предъявлять QR-код.

Кроме того, продолжает действовать режим строгой самоизоляции для не иммунизированных жителей в возрасте 60 лет и старше.

"С учетом санитарно-эпидемической ситуации, действие текущих мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции продлено до 10 января 2022 года. Изменения вступят в силу с момента опубликования соответствующего указа", — говорится на сайте губернатора Прикамья.