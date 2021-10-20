В Прикамье вводят QR-коды для посещения общественных мест

С 25 октября попасть в торговые центры Пермского края будет нельзя без QR-кода, сообщили Накануне.RU в администрации региона.

"За последнюю неделю побит рекорд по количеству случаев коронавируса. Ежедневно он подтверждается у порядка 600 человек – таких показателей не было даже год назад, во время "второй волны" коронавируса. В качестве причин смерти в регионе коронавирус опередил даже онкологию, сместив ее со второго места. Несмотря на иммунизацию населения от COVID-19 из порядка 6,5 тыс. коек, развернутых в ковидных стационарах, 95% занимают пациенты, которые не сделали прививки. Медицинские организации и их сотрудники сегодня работают на пределе. Ситуация вынуждает принять более решительные меры. Только это позволит переломить ситуацию", – сказал на заседании оперштаба губернатор Дмитрий Махонин.

В регионе с 25 октября вводится строгая самоизоляция населения 65 лет и старше, не сделавших себе прививки от коронавируса. При этом будут действовать фильтры безопасности в виде системы QR-кодов для сотрудников организаций, размещаемых в офисных центрах, а также при посещении заведений общепита и при обслуживании в ТЦ, ТК, ТРЦ и объектах розничной торговли непродовольственными товарами.

Фильтры безопасности в виде системы QR-кодов также вводятся для организаций сферы торговли. Продажа товаров и оказание услуг будут осуществляться только иммунизированным посетителям. Это требование распространяется на организации, расположенные в торговых центрах и комплексах, торгово-развлекательных центрах и комплексах, объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торговых залов больше 400 "квадратов" (за исключением организаций, продающих продовольственные товары).

На оперштабе было особо подчеркнуто, что во время предварительных переговоров с владельцами ТРК, ТРЦ, ТЦ и гипермаркетов от них было получено подтверждение готовности обеспечить контроль выполнения данных мер безопасности со стороны арендаторов. Оперштаб обращает внимание, что профильные ведомства будут контролировать обеспечение требований санитарной безопасности в данных объектах торговли. В случае, если в них будут выявляться массовые нарушения исполнения требований безопасности, оперштаб пойдет на более жёсткую меру – ограничение работы ТРК, ТРЦ, ТЦ в выходные дни. Такую меру вводили в августе, и она доказала свою эффективность – позволила сдержать рост заболеваемости COVID-19.

Кроме того, для организаций, оказывающих гостиничные услуги, в том числе хостелов, вводится ограничение по заполняемости – не более 50% от номерного фонда. Отметим, данный норматив не распространяется на организации, которые ответственно подошли к выполнению санитарных требований и в них все работники иммунизированы или имеют справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-19, выданные в порядке, установленном Минздравом России. Также в Пермском крае впервые вводится фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах.