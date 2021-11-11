В Пермском крае установлен новый суточный рекорд по числу умерших от коронавируса

В Пермском крае установлен новый суточный рекорд по числу умерших от коронавируса, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 42 человека. Всего с начала пандемии скончались 6 209 пациентов. Коронавирусная инфекция была выявлена у 701 человека. Общее число заболевших составило 127 567 человек. За сутки проведено в регионе 11 129 ПЦР-исследований на COVID-19.

Состояние 482 человек, находящихся на лечение в "ковидных" госпиталях оценивается как тяжелое, из них 223 подключены к аппаратам ИВЛ.