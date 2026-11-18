В Адыгее обломки БПЛА упали на жилую пятиэтажку, пострадали четверо

В поселке Энем в Адыгее обломки БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом. Повреждены несколько квартир, пострадали четыре человека, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние – легкой и средней степени тяжести.

Также, по словам Кумпилова, обломки беспилотника повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домов, автомобили, газовую трубу.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Жителям будет оказана необходимая помощь и поддержка, добавил глава региона.