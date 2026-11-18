В Адыгее обломки БПЛА упали на жилую пятиэтажку, пострадали четверо
В поселке Энем в Адыгее обломки БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом. Повреждены несколько квартир, пострадали четыре человека, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние – легкой и средней степени тяжести.
Также, по словам Кумпилова, обломки беспилотника повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домов, автомобили, газовую трубу.
На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Жителям будет оказана необходимая помощь и поддержка, добавил глава региона.