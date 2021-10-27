В мобильных пунктах вакцинации Прикамья закончилась вакцина "Спутник Лайт"

Невакцинированные жители Пермского края не смогут быстро получить QR-код. По информации местных СМИ, в мобильных пунктах вакцинации Прикамья закончилась однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".

Возможно, "Спутник Лайт" остался в каких-то поликлиниках, однако эту информацию следует уточнять.

В пресс-службе краевого минздрава корреспонденту Накануне.RU заявили, что "вакцина не закончилась, а находится в ограниченном количестве".

"Вакцина не закончилась, министерством направлены заявки в федерацию, в настоящее время мы ожидаем поставки следующих партий. Действительно, она в ограниченном количестве и связанно это с ажиотажем, который появился после введения новых мер", - отметили в ведомстве.